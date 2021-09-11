Непомнящий высказался о дублёрах Акинфеева в ЦСКА

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Бывший советник президента ЦСКА, российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о дублёрах вратаря московской команды Игоря Акинфеева — 17-летнем Владиславе Торопе и 19-летнем Даниле Бокове.
Непомнящий высказался о дублёрах Акинфеева в ЦСКА
  • РИА Новости

«Игорю, дай Бог здоровья, чтобы он играл как можно дольше. Его роль в команде громадная. Но он и сам начинал в 16. Можете не сомневаться, с Акинфеевым этот вопрос обсуждался. И если он видит в сменщиках потенциал, то нет причин для беспокойства», — сказал Непомнящий RT.

Также тренер высказался о возможной замене Марио Фернандеса на правом фланге обороны.

«Да, Марио блестяще выполняет роль атакующего флангового защитника. Но у армейцев есть исполнители, которые способны его заменить. Нужно понимать, при расстановке в три ЦЗ функции крайних меняются. Например, там могут сыграть Бактиёр Зайнутдинов и Константин Кучаев. При этом опорник должен уметь вовремя закрывать фланг или опускаться в зону центральных защитников», — сказал он.

Ранее Непомнящий оценил летнюю трансферную компанию ЦСКА.

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