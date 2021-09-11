Мостовой считает, что «Спартак» может побороться за чемпионство в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и подмосковными «Химками».

«Логично, что пауза должна была пойти на пользу «Спартаку». У команды не так много игроков было вызвано в национальные команды. У «Химок» сильная команда, но москвичи должны победить за счёт более высокого уровня футболистов», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его мнению, если «Спартак» допустит осечку с «Химками», то это уже будет несерьёзно.

«Это не те «Химки», которые были в прошлом команду. Они сейчас не показывают чего-то феноменального», — сказал он.

Мостовой считает, что «Спартак» ещё может побороться за чемпионство.

«Спартак» ещё может побороться за чемпионство. Нужно просто побеждать в каждом следующем матче. Достаточно победить в четырёх встречах подряд — и ты уже в верхней части таблицы», — отметил он.

Матч «Спартак» — «Химки» состоится 11 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что болельщики московского «Локомотива» почтили память погибших хоккеистов ярославской команды во время матча седьмого тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».