Болельщики «Локомотива» почтили память погибших хоккеистов ярославской команды на матче с «Крыльями»

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Болельщики московского «Локомотива» почтили память погибших хоккеистов ярославской команды.
Болельщики «Локомотива» почтили память погибших хоккеистов ярославской команды на матче с «Крыльями»
  • РИА Новости

Во время матча седьмого тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов» болельщики вывесили баннеры «Мы всегда будем помнить вас» и «Со льда — в вечность».

7 сентября 2011 года при взлёте из аэропорта Туношна в Ярославской области разбился самолёт Як-42 авиакомпании «Як Сервис» с командой «Локомотив» на борту.

Ранее сборная России посвятила победу над Мальтой ярославскому «Локомотиву».

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