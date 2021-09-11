Болельщики «Локомотива» почтили память погибших хоккеистов ярославской команды на матче с «Крыльями»

Болельщики московского «Локомотива» почтили память погибших хоккеистов ярославской команды.

Во время матча седьмого тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов» болельщики вывесили баннеры «Мы всегда будем помнить вас» и «Со льда — в вечность».

7 сентября 2011 года при взлёте из аэропорта Туношна в Ярославской области разбился самолёт Як-42 авиакомпании «Як Сервис» с командой «Локомотив» на борту.

Ранее сборная России посвятила победу над Мальтой ярославскому «Локомотиву».