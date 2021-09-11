«Химки» анонсировали матч со «Спартаком» в стиле сериала «Санта-Барбара»

Подмосковный футбольный клуб «Химки» оригинально анонсировал матч седьмого тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком».

Пресс-служба «Химок» опубликовала в Instagram постер к матчу в стиле сериала «Санта-Барбара». На нём изображены игроки команды, а также актёры Эй Мартинез и Джина Гальего, исполнившие главные роли в мыльной опере.

При этом под изображением Мартинеза надпись: «В роли Руя Витории», а под Гальего: «В роли Заремы».

Зарема Салихова является гражданской женой владельца клуба Леонида Федуна, она неоднократно подвергала критике за назначение Витории главным тренером красно-белых. Португалец возглавил команду по окончании прошлого сезона.

Встреча между «Спартаком» и «Химками» состоится 11 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее вратарь красно-белых Александр Максименко высказался о возможном переходе из «Спартака» в «Зенит».