Максименко высказался о возможном переходе из «Спартака» в «Зенит»

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Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко прокомментировал новость об интересе со стороны петербургского «Зенита».
Максименко высказался о возможном переходе из «Спартака» в «Зенит»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«В самом начале карьеры я смотрел новости. Сейчас не обращаю на них внимания. Информация о переходе в «Зенит» была ложной. Это несовместимо с реальностью», — цитирует Максименко «Чемпионат».

После шести туров Российской премьер-лиги «Спартак» с семью очками занимает десятое место в турнирной таблице. Возглавляет таблицу «Зенит» с 14 очками.

Ранее Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

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