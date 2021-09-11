Максименко высказался о возможном переходе из «Спартака» в «Зенит»

Вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Максименко прокомментировал новость об интересе со стороны петербургского «Зенита».

«В самом начале карьеры я смотрел новости. Сейчас не обращаю на них внимания. Информация о переходе в «Зенит» была ложной. Это несовместимо с реальностью», — цитирует Максименко «Чемпионат».

После шести туров Российской премьер-лиги «Спартак» с семью очками занимает десятое место в турнирной таблице. Возглавляет таблицу «Зенит» с 14 очками.

Ранее Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента из московского клуба.