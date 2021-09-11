Ромашина высказалась о важности защиты интересов российских спортсменов

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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина высказалась о важности защиты интересов российских спортсменов.
Ромашина высказалась о важности защиты интересов российских спортсменов
  • РИА Новости

«На Олимпиаде в Токио мы заметили рост конкуренции, должны посмотреть на результаты соперников и сделать выводы. Немаловажно, чтобы интересы и позиции атлетов были надёжно защищены, ведь это, прежде всего, вопрос об имидже и суверенитете России, и мы в этом готовы помогать», — приводит слова Ромашиной с церемонии вручения государственных наград российским призёрам Олимпийских игр в Токио РИА Новости.

Напомним, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о выступлении российских синхронисток на летних Олимпийских играх в Токио.

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