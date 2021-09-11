Путин назвал филигранным выступление российских синхронисток на ОИ в Токио

Президент России Владимир Путин высказался о выступлении российских синхронисток на летних Олимпийских играх в Токио.

«Среди значимых итогов Олимпиады — традиционно потрясающее своей филигранной точностью, энергетикой, рисунком выступление российских мастеров синхронного плавания. Здесь у России абсолютное лидерство», — приводит слова Путина с церемонии вручения государственных наград российским призёрам Олимпийских игр в Токио РИА Новости.

Напомним, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Ранее Путин заявил, что Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике.