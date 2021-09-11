Путин: Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике
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«Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике. Мы в этом абсолютно убеждены. Оно было, есть и будет в будущем», — цитирует Путина РИА Новости.
Напомним, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.
На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.
Ранее помощник президента России Игорь Левитин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим серебряные и бронзовые медали на ОИ в Токио.