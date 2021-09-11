Гончаров провёл подготовку к бою под руководством Фёдора Емельяненко

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Бывший чемпион лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) в тяжёлой весовой категории, российский боец смешанных единоборств (MMA) Евгений Гончаров рассказал о подготовке к бою с поляком Даниэлем Омельянчуком.
Гончаров провёл подготовку к бою под руководством Фёдора Емельяненко
  • ©aca-mma.com

«Подготовка прошла отлично. Готовился в Старом Осколе под руководством Фёдора Емельяненко. От Фёдора исходит очень сильная энергетика, слушаешь его и каждое слово запоминаешь. Это очень хороший опыт — тренироваться под руководством такого человека. Емельяненко — легенда, мне до него далеко. Но, дай Бог, мы на правильном пути!» — цитирует Гончарова пресс-служба ACA.

В активе Гончарова 16 побед в 19 боях. У Омельянчука 25 побед в 36 поединках.

Бой Гончаров — Омельянчук состоится 11 сентября на турнире ACA 128 в Минске.

Ранее экс-чемпион ProFC, известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что хотел бы провести поединок со своим старшим братом Фёдором Емельяненко.

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