ФИФА сняла запрет для пропустивших матчи сборных игроков АПЛ

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Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила футболистам национальных команд Бразилии, Мексики, Парагвая и Чили принять участие в ближайших играх Английской премьер-лиги (АПЛ).
ФИФА сняла запрет для пропустивших матчи сборных игроков АПЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Напомним, что ФИФА по просьбе национальных федераций футбола Бразилии, Мексики, Парагвая и Чили запретила 11 игрокам участвовать в официальных играх АПЛ в течение пяти дней.

Просьба была связана с тем, что английские клубы отказались отпускать игроков на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила бразильским футболистам санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малкому принять участие в играх Российской премьер-лиги (РПЛ) и Лиги чемпионов.

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