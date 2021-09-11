ФИФА сняла запрет для пропустивших матчи сборных игроков АПЛ
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Напомним, что ФИФА по просьбе национальных федераций футбола Бразилии, Мексики, Парагвая и Чили запретила 11 игрокам участвовать в официальных играх АПЛ в течение пяти дней.
Просьба была связана с тем, что английские клубы отказались отпускать игроков на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила бразильским футболистам санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малкому принять участие в играх Российской премьер-лиги (РПЛ) и Лиги чемпионов.