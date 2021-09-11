Источник: ФИФА отменит дисквалификацию Клаудиньо и Малкома

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила игрокам «Зенита» Клаудиньо и Малкому принять участие в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо на своей странице в Twitter, Бразильская конфедерация футбола (CBF) попросила ФИФА отменить наказание для игроков за отказ выступать за сборную Бразилии во встречах отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Южной Америке.

Таким образом, Клаудиньо и Малком не пропустят игры седьмого тура РПЛ против грозненского «Ахмата» и матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Встреча «Зенита» с «Ахматом» состоится 11 сентября, а игра с «Челси» — 14 сентября.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила Клаудиньо и Малкому выступать за «Зенит» до 14 сентября.