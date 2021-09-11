Sky Sports: ФИФА разрешила латиноамериканским игрокам АПЛ сыграть в ближайших матчах

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила игрокам сборных Бразилии, Мексики, Парагвая и Чили принять участие в ближайших матчах Английской премьер-лиги (АПЛ).

Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, что ФИФА по просьбе национальных федераций футбола Бразилии, Мексики, Парагвая и Чили запретила 11 футболистам АПЛ участвовать в официальных встречах за клубы в течение пяти дней.

Просьба федераций была связана с тем, что клубы АПЛ отказались отпускать футболистов на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Южной Америке.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила игрокам «Зенита» Клаудиньо и Малкому выступать за петербургский клуб до 14 сентября.