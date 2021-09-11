Sky Sports: ФИФА разрешила латиноамериканским игрокам АПЛ сыграть в ближайших матчах
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Об этом сообщает Sky Sports.
Напомним, что ФИФА по просьбе национальных федераций футбола Бразилии, Мексики, Парагвая и Чили запретила 11 футболистам АПЛ участвовать в официальных встречах за клубы в течение пяти дней.
Просьба федераций была связана с тем, что клубы АПЛ отказались отпускать футболистов на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Южной Америке.
Ранее сообщалось, что ФИФА запретила игрокам «Зенита» Клаудиньо и Малкому выступать за петербургский клуб до 14 сентября.