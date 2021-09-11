Медведев прокомментировал выход в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над канадцем Александром Зверевым в матче 1/2 финала турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США (US Open).

«Не думаю, что я сыграл свой лучший матч. Но я счастлив выйти в финал US Open. Во втором сете, наверное, все уже подумали, что счёт будет 1:1, но невозможно предугадать, как будет развиваться встреча. Мне удалось спастись на сетболах, и игра полностью изменилась», — цитирует Медведева пресс-служба Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу российского теннисиста.

Таким образом, россиянин вышел в финал US Open, где встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Ранее сообщалось, что Джокович победил Александра Зверева и вышел в финал US Open.