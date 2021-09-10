Нападающий «Милана» Жиру больше не болеет коронавирусом

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Французский форвард «Милана» Оливье Жиру сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. 
Нападающий «Милана» Жиру больше не болеет коронавирусом
  • globallookpress.com
  • © Maurizio Borsari/AFLO

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, 11 сентября игрок пройдёт медицинское обследование. По его результатам будет принято решение о начале тренировок.

34-летний француз в начале сентября сдал положительный тест на коронавирус. После этого он был помещён на карантин.

Жиру в сезоне-2021/22 сыграл в двух матчах в Серии А и забил два мяча.

Ранее чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Марко Матерацци оценил выступление Алексея Миранчука и Александра Кокорина в Серии А.

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