«Ак Барс» в овертайме переиграл «Витязь» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Казанский «Ак Барс» нанёс поражение в гостях подмосковному «Витязю» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» в овертайме переиграл «Витязь» в матче КХЛ
  • © Michal Kamaryt/AP

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из столицы Татарстана.

Победную шайбу забросил Кристиан Хенкель (64-я минута). Также в казанской команде отличился Пер Линдхольм (13-я). У «Витязя» голом в большинстве отметился Даниэль Одетт (47-я).

В следующей игре «Ак Барс» в Минске 12 сентября встретится с «Динамо». «Витязь» примет «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Ранее «Металлург» переиграл на своём льду «Адмирал» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить