«Ак Барс» в овертайме переиграл «Витязь» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» нанёс поражение в гостях подмосковному «Витязю» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из столицы Татарстана.

Победную шайбу забросил Кристиан Хенкель (64-я минута). Также в казанской команде отличился Пер Линдхольм (13-я). У «Витязя» голом в большинстве отметился Даниэль Одетт (47-я).

В следующей игре «Ак Барс» в Минске 12 сентября встретится с «Динамо». «Витязь» примет «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Ранее «Металлург» переиграл на своём льду «Адмирал» в матче КХЛ.