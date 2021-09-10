«Ак Барс» в овертайме переиграл «Витязь» в матче КХЛ
- © Michal Kamaryt/AP
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из столицы Татарстана.
Победную шайбу забросил Кристиан Хенкель (64-я минута). Также в казанской команде отличился Пер Линдхольм (13-я). У «Витязя» голом в большинстве отметился Даниэль Одетт (47-я).
В следующей игре «Ак Барс» в Минске 12 сентября встретится с «Динамо». «Витязь» примет «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Ранее «Металлург» переиграл на своём льду «Адмирал» в матче КХЛ.