«Металлург» переиграл на своём льду «Адмирал» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Магнитогорский «Металлург» переиграл на своём льду «Адмирал» из Владивостока в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» переиграл на своём льду «Адмирал» в матче КХЛ
  • @MetallurgMgn
  • Twitter

Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу команды с Урала.

Победную шайбу забросил на 63-й минуте Никита Коростелёв.

В составе «Металлурга» дубль оформил Максим Карпов (5-я и 56-я). Ещё одну шайбу забросил Филипп Майе (5я).

У «Адмирала» отличились Андрей Обидин (13-я), Рихардс Букартс (34-я) и Михаил Котляревский (46-я).

Ранее сообщалось, что российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря своей команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить