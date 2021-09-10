«Металлург» переиграл на своём льду «Адмирал» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» переиграл на своём льду «Адмирал» из Владивостока в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу команды с Урала.

Победную шайбу забросил на 63-й минуте Никита Коростелёв.

В составе «Металлурга» дубль оформил Максим Карпов (5-я и 56-я). Ещё одну шайбу забросил Филипп Майе (5я).

У «Адмирала» отличились Андрей Обидин (13-я), Рихардс Букартс (34-я) и Михаил Котляревский (46-я).

Ранее сообщалось, что российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря своей команды.