Украинский боксёр Сиренко победил россиянина Устинова

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Украинский боксер супертяжёлой весовой категории Владислав Сиренко нанёс поражение Александру Устинову из России в титульном бою в Париже.
Украинский боксёр Сиренко победил россиянина Устинова
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Сиренко нокаутировал соперника в первом раунде.

Таким образом, украинец защитил титул WBC Asia.

На счету 44-летнего Устинова 36 побед (27 нокаутом), пять поражений и одна ничья.

26-летний Сиренко победил во всех 18 поединках на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что участники главного боя турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 128 российский боец Евгений Гончаров и поляк Даниэль Омельянчук успешно прошли взвешивание в Минске.

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