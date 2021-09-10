Украинский боксёр Сиренко победил россиянина Устинова
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Сиренко нокаутировал соперника в первом раунде.
Таким образом, украинец защитил титул WBC Asia.
На счету 44-летнего Устинова 36 побед (27 нокаутом), пять поражений и одна ничья.
26-летний Сиренко победил во всех 18 поединках на профессиональном ринге.
Ранее сообщалось, что участники главного боя турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 128 российский боец Евгений Гончаров и поляк Даниэль Омельянчук успешно прошли взвешивание в Минске.