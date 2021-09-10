ФИФА может снять запрет на бразильских игроков в ближайших матчах АПЛ

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) и Международная федерация футбола (ФИФА) могут прийти к соглашению о снятии запрета на использование бразильских игроков в матчах ближайшего тура чемпионата Англии.

Об этом сообщает The Telegraph.

ФИФА в связи с тем, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Эвертон» и «Лидс» отказались отпускать бразильских игроков в национальную сборную, запретила данным клубам использовать этих футболистов в течение пяти дней.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что ФИФА запретила бразильцам Клаудиньо и Малкому выступать за санкт-петербургский клуб до 14 сентября.