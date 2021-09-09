Семак назвал абсурдной ситуацию с отстранением Клаудиньо и Малкома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал новость о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила бразильцам Клаудиньо и Малкому выступать за петербургский клуб до 14 сентября.

«Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По мнению наставника «Зенита», это ненормально, когда клуб не может рассчитывать на футболистов основного состава в чемпионате России и в Лиге чемпионов.

Напомним, что Клаудиньо и Малком отправились в расположение сборной Бразилии на игры отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, однако «Зенит» отозвал их из национальной команды.

Далее Бразильская конфедерация футбола подала жалобу на петербургский клуб в Международную федерацию футбола (ФИФА).

В результате ФИФА запретила Клаудиньо и Малкому выступать за «Зенит» до 14 сентября.

Ранее агент Клаудиньо и Малкома назвал несправедливым отстранение игроков.