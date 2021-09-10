Бышовец — о лимите на легионеров: невозможно научить игроков плавать, если в бассейне нет воды

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Бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в чемпионате России по футболу.
Бышовец — о лимите на легионеров: невозможно научить игроков плавать, если в бассейне нет воды
  • globallookpress.com

«Отмена лимита не только не позволила бы развиваться нашему футболу — она бы его затормозила. Лицо футбола — сборная, но невозможно научить игроков плавать, если в бассейне нет воды», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Бышовец заявил, что разделяет мнение президента России Владимира Путина о пагубности отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.

Ранее Путин выступил против отмены лимита на легионеров.

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