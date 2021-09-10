Петржела не согласен с Путиным по вопросу лимита на легионеров
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«Наши мнения с Путиным расходятся, но я не думаю, что именно он будет принимать решение: президент не должен лезть в вопросы по лимиту легионеров», — цитирует слова Петржелы «Чемпионат».
Вместе с тем он признал, что Путин имеет полное право высказать своё мнение. Но решать вопрос по лимиту должны только футбольные люди.
«Но то, что Путин следит за футболом, — это круто», — добавил Петржела.
В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.
Ранее Путин выступил против отмены лимита на легионеров.