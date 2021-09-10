Петржела не согласен с Путиным по вопросу лимита на легионеров

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Бывший главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Властимил Петржела прокомментировал слова президента России Владимира Путина по поводу отмены лимита на легионеров в чемпионате России по футболу.
Петржела не согласен с Путиным по вопросу лимита на легионеров
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Наши мнения с Путиным расходятся, но я не думаю, что именно он будет принимать решение: президент не должен лезть в вопросы по лимиту легионеров», — цитирует слова Петржелы «Чемпионат».

Вместе с тем он признал, что Путин имеет полное право высказать своё мнение. Но решать вопрос по лимиту должны только футбольные люди.

«Но то, что Путин следит за футболом, — это круто», — добавил Петржела.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.

Ранее Путин выступил против отмены лимита на легионеров.

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