«СЭ»: «Спартак» начал переговоры с Бакаевым о продлении контракта
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Текущее соглашение 25-летнего полузащитника сборной России со столичным клубом истекает летом 2022 года.
Бакаев в сезоне-2021/22 провёл восемь матчей в составе «Спартака» и сделал одну результативную передачу.
Воспитанник «Спартака» 7 сентября забил мяч за сборную России в матче с командой Мальты (2:0). На 84-й минуте игры Бакаев реализовал пенальти.
СМИ оценивают стоимость игрока в €5 млн.
Ранее РПЛ опубликовала расписание матчей с 11-го по 18-й тур.