«СЭ»: «Спартак» начал переговоры с Бакаевым о продлении контракта

Московский «Спартак» приступил к переговорам по новому контракту с полузащитником красно-белых Зелимханом Бакаевым.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Текущее соглашение 25-летнего полузащитника сборной России со столичным клубом истекает летом 2022 года.

Бакаев в сезоне-2021/22 провёл восемь матчей в составе «Спартака» и сделал одну результативную передачу.

Воспитанник «Спартака» 7 сентября забил мяч за сборную России в матче с командой Мальты (2:0). На 84-й минуте игры Бакаев реализовал пенальти.

СМИ оценивают стоимость игрока в €5 млн.

Ранее РПЛ опубликовала расписание матчей с 11-го по 18-й тур.