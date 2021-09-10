«СЭ»: «Спартак» начал переговоры с Бакаевым о продлении контракта

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Московский «Спартак» приступил к переговорам по новому контракту с полузащитником красно-белых Зелимханом Бакаевым.
«СЭ»: «Спартак» начал переговоры с Бакаевым о продлении контракта
  • ©spartak.com

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Текущее соглашение 25-летнего полузащитника сборной России со столичным клубом истекает летом 2022 года.

Бакаев в сезоне-2021/22 провёл восемь матчей в составе «Спартака» и сделал одну результативную передачу.

Воспитанник «Спартака» 7 сентября забил мяч за сборную России в матче с командой Мальты (2:0). На 84-й минуте игры Бакаев реализовал пенальти.

СМИ оценивают стоимость игрока в €5 млн.

Ранее РПЛ опубликовала расписание матчей с 11-го по 18-й тур. 

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