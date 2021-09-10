Промес: я никуда не уйду, пока «Спартак» не возьмёт трофей

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о своих целях с красно-белыми.

«Цель — снова стать чемпионом. Я привык бороться за верхние места. Был первым здесь, был первым с «Аяксом». А где мы сейчас?» — цитирует Промеса официальный сайт красно-белых.

Он рассказал, что, когда в первый раз ехал в «Спартак», решил для себя не переходить в другой клуб, пока красно-белые не выиграют чемпионство.

«Я никуда не уйду, пока мы не возьмём новый значимый трофей. Моя мотивация — вернуть «Спартак» на первое место», — добавил Промес.

29-летний футболист выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год. В составе «Спартака» Промес стал чемпионом России сезона-2016/17. В 2021 году нападающий вернулся в стан красно-белых.

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