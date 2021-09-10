Глебов: «Спартак» — это большой клуб, но человеческие отношения должны быть выше

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Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Даниил Глебов рассказал причину срыва его трансфера в московский «Спартак».
Глебов: «Спартак» — это большой клуб, но человеческие отношения должны быть выше
  • ©fc-rostov.ru

«Мне было бы интересно попробовать себя в «Спартаке», но в то же время понимаю, что я в «Ростове» почти три года: команда переживает не самое лучшее время и сейчас не лучшая ситуация, чтобы покинуть команду», — цитирует Глебова «Чемпионат».

Он отметил, что с его стороны было бы неправильно требовать трансфер в «Спартак» в такой ситуации.

«Спартак» — это, конечно, большой клуб, но человеческие отношения должны быть выше», — добавил Глебов.

Футболист рассказал, что «Ростов» очень сильно помог ему в начале его карьеры.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. Он принял участие в 62 матчах, в которых забил два мяча.

Ранее Егор Титов заявил, что преемственность поколений в «Спартаке» убита.

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