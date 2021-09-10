Титов заявил, что преемственность поколений в «Спартаке» убита

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Бывший игрок московского «Спартака» Егор Титов рассказал об отсутствии преемственности в клубе красно-белых.
Титов заявил, что преемственность поколений в «Спартаке» убита
  • РИА Новости

«Скажу два слова: преемственность поколений. Её там просто нет. Даже не знаю, к кому могу там обратиться», — цитирует Титова Sport24.

Он отметил, что игроки должны отдаваться и жить футболом, но нынешнему поколению не у кого этому учиться. По мнению Титова, преемственность в «Спартаке» убита. В клубе не осталось игроков прошлых лет.

По итогам шести туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков.

Ранее агент Александр Маньяков заявил, что в ближайшее время экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев вернётся к тренерской работе.

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