Алмейда высказал своё мнение по поводу Карпина в сборной России

Бывший нападающий «Вердера», «Кубани» и «Анжи» Уго Алмейда прокомментировал назначение Валерия Карина на пост главного тренера сборной России.

«Получится ли у Карпина в сборной? Футбол — непростая вещь, тут нет чёткой формулы. Иногда ты можешь показывать отличную работу в клубе, но не справляться в сборной. Здесь возможно всё», — цитирует Алмейду «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что Карпину и игрокам нужно работать, тогда их труд принесёт плоды.

Под руководством Карпина сборная России сыграла вничью с Хорватией и обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Ранее генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов оценил результаты сборной России по футболу в сентябрьских матчах.