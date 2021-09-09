Сайманов — о сборной России по футболу: качество игры меня не смущает
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«Мне кажется, очень важен результат. Я доволен, что выиграли у Мальты. Качество игры меня не смущает», — цитирует Сайманова РИА Новости.
Гендиректор казанского клуба выразил уверенность, что российская команда при Валерии Карпине будет только прогрессировать.
Сборная России в сентябре сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также переиграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0). В следующем матче команда Карпина сыграет со Словакией (8 октября).
Ранее сообщалось, что Министр спорта оценил выступление сборной России.