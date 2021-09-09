Сайманов — о сборной России по футболу: качество игры меня не смущает

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов оценил результаты сборной России по футболу в сентябрьских матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Мне кажется, очень важен результат. Я доволен, что выиграли у Мальты. Качество игры меня не смущает», — цитирует Сайманова РИА Новости.

Гендиректор казанского клуба выразил уверенность, что российская команда при Валерии Карпине будет только прогрессировать.

Сборная России в сентябре сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также переиграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0). В следующем матче команда Карпина сыграет со Словакией (8 октября).

Ранее сообщалось, что Министр спорта оценил выступление сборной России.