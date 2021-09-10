Неймар: я не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы люди меня уважали

Форвард сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал о постоянной критике в свой адрес.

«Я не знаю, что ещё нужно сделать, чтобы люди, комментаторы, журналисты уважали меня. Хотя я уже привык. Я даже не люблю давать интервью, но мне приходится на них появляться», — цитирует Неймара Goal.

Он отметил, что является лучшим бомбардиром в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. У Неймара также больше всего результативных передач в сборной Бразилии. Он стремится побить рекорд Пеле и стать лучшим бомбардиром в истории своей страны.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси эмоционально отреагировал на рекорд по голам за сборную.