Месси эмоционально отреагировал на рекорд по голам за сборную

Форвард сборной Аргентины и французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси прокомментировал свой рекорд по количеству голов за национальные команды.

«Я очень много мечтал об этом дне, и, слава богу, он наступил», — написал Месси в своём Instagram.

Он также поблагодарил всех за любовь и поддержку. Месси назвал эту ночь прекрасной.

Сборная Аргентины обыграла Боливию со счётом 3:0 в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Лионель Месси оформил в матче хет-трик.

Таким образом, аргентинец обошёл легендарного Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную. Месси забил 78 мячей, а Пеле — 77.

Ранее сообщалось, что хет-трик Месси принёс победу Аргентине над Боливией.