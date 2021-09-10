Хет-трик Месси принёс победу Аргентине над Боливией в отборе ЧМ-2022

Сборная Аргентины обыграла Боливию со счётом 3:0 в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Нападающий Лионель Месси оформил в матче хет-трик.

Таким образом, аргентинец обошёл легендарного Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную. Месси забил 79 мячей, а Пеле — 77.

Напомним, что аргентинский нападающий в летнее трансферное окно на правах свободного агента перешёл из каталонской «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен сможет начать лёгкие тренировки в октябре.