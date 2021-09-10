Хет-трик Месси принёс победу Аргентине над Боливией в отборе ЧМ-2022
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Нападающий Лионель Месси оформил в матче хет-трик.
Таким образом, аргентинец обошёл легендарного Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную. Месси забил 79 мячей, а Пеле — 77.
Напомним, что аргентинский нападающий в летнее трансферное окно на правах свободного агента перешёл из каталонской «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».
Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен сможет начать лёгкие тренировки в октябре.