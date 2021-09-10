В «Краснодаре» раскрыли суммы трансферов Кордобы и Олссона

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскрыл детали трансферов Джона Кордобы и Кристофера Олссона.

«Я официально заявляю, что футбольный клуб «Краснодар» приобрёл нападающего Джона Кордобу за €10,5 млн, плюс небольшие бонусы в случае удачного выступления клуба в еврокубках», — цитирует Хашига «Чемпионат».

Он также заявил, что клуб продал полузащитника Кристофера Олссона за €6,3 млн.

Кордоба присоединился к «Краснодару» в июле 2021 года. Он принял участие в шести матчах клуба, в которых забил пять мячей.

Олссон выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Он сыграл в 59 матчах «быков» и забил четыре мяча.

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