Сафонов считает, что сейчас не заслуживает вызова в сборную России
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- РИА Новости
«Я трезво оцениваю себя. Мне кажется, что сейчас я не в лучших кондициях для сборной России: там должны играть лучшие. Те, кто сейчас в форме и на данный момент сильнее. Не скажу, что я самый сильный в данный момент. Мне надо набрать форму, и тогда мы поборемся. Я всё сделаю для возвращения к октябрьским матчам. Это возможно, а там уже дело за тренерским штабом. Я буду всё для этого делать», — сказал Сафонов во время эфира в Instagram журналиста Тимура Журавеля.
В сентябрьских матчах сборной России место в воротах занимал голкипер «Локомотива» Матвей Сафонов.
Ранее Семак допустил, что Крицюк может дебютировать за «Зенит» в матче с «Ахматом».