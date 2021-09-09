Сафонов считает, что сейчас не заслуживает вызова в сборную России

Вратарь ФК «Краснодар» Матвей Сафонов высказался о решении тренерского штаба сборной России не приглашать его на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира — 2022.

«Я трезво оцениваю себя. Мне кажется, что сейчас я не в лучших кондициях для сборной России: там должны играть лучшие. Те, кто сейчас в форме и на данный момент сильнее. Не скажу, что я самый сильный в данный момент. Мне надо набрать форму, и тогда мы поборемся. Я всё сделаю для возвращения к октябрьским матчам. Это возможно, а там уже дело за тренерским штабом. Я буду всё для этого делать», — сказал Сафонов во время эфира в Instagram журналиста Тимура Журавеля.

В сентябрьских матчах сборной России место в воротах занимал голкипер «Локомотива» Матвей Сафонов.

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