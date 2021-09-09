Семак допустил, что Крицюк может дебютировать за «Зенит» в матче с «Ахматом»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда голкипер Станислав Крицюк может провести первый матч в составе команды из Санкт-Петербурга.
Семак допустил, что Крицюк может дебютировать за «Зенит» в матче с «Ахматом»
  • Reuters

«У нас есть время на то, чтобы всё проанализировать. У Станислава такие же шансы выйти в стартовом составе, как и у других игроков», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

30-летний голкипер перешёл в петербургский клуб из «Жил Висенте», за который провёл четыре матча.

Крицюк известен по выступлениям за российские клубы «Академия», «Тольятти» и «Краснодар», а также за португальские «Брага» и «Белененсеш».

На данный момент контракт вратаря с «Зенитом» заключён по схеме «1 + 1». Таким образом, Крицюк гарантированно проведёт в санкт-петербургской команде сезон-2021/22, после чего клуб будет иметь возможность продления соглашения с игроком.

Ранее Крицюк рассказал, почему заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1 + 1».

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