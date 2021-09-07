Крицюк рассказал, почему заключил с «Зенитом» контракт по схеме «1 + 1»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал детали личного соглашения с действующим чемпионом России по футболу.

«Есть тонкости, которые неправильно будет разглашать. Могу вас заверить, что на 99% это два года», — цитирует Крицюка «Спорт-Экспресс».

На данный момент контракт вратаря с «Зенитом» заключён по схеме «1 + 1». Таким образом, Крицюк гарантированно проведёт в санкт-петербургской команде сезон-2021/22, после чего клуб будет иметь возможность продления соглашения с игроком.

Сам Крицюк признался, что имел возможность подписать с «Зенитом» более долгосрочный контракт, то посчитал, что будет правильнее заключить договор по схеме «1 + 1».

Крицюк известен по выступлениям за португальские «Брагу», «Риу Аве», «Белененсеш» и «Жил Висенте», а также российские «Тольятти», «Академию» и «Краснодар», цвета которого он защищал в период с 2016 по 2020 год. Летом 2021 года игрок перешёл в «Зенит».

Ранее Крицюк выразил мнение, что ему будет легче пробиться в состав сборной России из «Зенита», чем из «Жил Висенте».