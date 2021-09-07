Крицюк считает, что из «Зенита» ему будет легче попасть в сборную России

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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Станислав Крицюк поделился мнением о своих шансах попасть в состав сборной России по футболу.
Крицюк считает, что из «Зенита» ему будет легче попасть в сборную России
  • Reuters

«Моё мнение — из «Зенита» легче попасть в сборную, чем из моего предыдущего клуба «Жил Висенте». Может, я не совсем прав. Но есть такое ощущение», — цитирует Крицюка «Спорт-Экспресс».

По словам вратаря, защищая цвета действующего чемпиона России по футболу, у него будут все шансы заслужить приглашение в национальную команду страны от Валерия Карпина.

Крицюк известен по выступлениям за португальские «Брагу», «Риу Аве», «Белененсеш» и «Жил Висенте», а также российские «Тольятти», «Академия» и «Краснодар». Летом 2021 года вратарь пополнил состав «Зенита».

Ранее петербургский «Зенит» определился со списком футболистов для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

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