Шмурнов кинул кепку в Андронова и объявил о прекращении сотрудничества с ним

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Комментатор Александр Шмурнов кинул кепку в соведущего программы «Андронов vs Шмурнов» Алексея Андронова из-за сравнения сборных России и Швеции.
Шмурнов кинул кепку в Андронова и объявил о прекращении сотрудничества с ним
  • © alexander.shmurnov
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Скандал произошёл во время записи нового выпуска программы «Андронов vs Шмурнов» на YouTube.

Шмурнов кинул кепку в Андронова, вышел из студии и заявил о закрытии передачи. Спор между ведущими возник из-за сравнения сборной России с командой Швеции.

Шмурнов заявил, что его достал Андронов. 

«Потому что дело не в этом. Дело в том, что у нас все воруют, а не в том, что у нас «весна — осень». Я не сяду и больше с тобой работать не буду», — заявил Шмурнов.

Редакция «РБ-Спорт», на канале которого выходит программа «Андронов vs Шмурнов», надеется на примирение ведущих.

Ранее Шмурнов назвал «надувными куклами» вернувшихся из аренды футболистов «Спартака».

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