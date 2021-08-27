Шмурнов назвал «надувными куклами» вернувшихся из аренды футболистов «Спартака»

Комментатор Александр Шмурнов высказался о футболистах московского «Спартака», которые летом вернулись из аренды.

«Все эти вернувшиеся из аренды — надувные куклы, как выясняется. Ну нет у них потенциала. Не умения с мячом работать, а потенциала быть профессионалами. Ни у одного: ни у Мирзова, ни у Бакаева, ни у Ломовицкого, ни у Рассказова, ни у Мелкадзе», — сказал Шмурнов в интервью YouTube-каналу «У Кузьмича».

Он также добавил, что в московском клубе каждый сам за себя, там нет ощущения семьи из-за бардака в руководстве.

«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.

По результатам жеребьёвки, состоявшейся в Стамбуле, красно-белые сыграют в группе C с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией».

Ранее чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов заявил, что у «Спартака» нет никаких шансов в Лиге Европы.