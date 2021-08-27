Чемпион Европы по волейболу Спиридонов: у «Спартака» нет никаких шансов в ЛЕ

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов поделился ожиданиями от выступления московского «Спартака» в Лиге Европы УЕФА сезона-2021/22.

«Думаю, что у «Спартака» нет никаких шансов в этой Лиге Европы. О каких победах идёт речь, когда мы даже у «Нижнего Новгорода» и «Арсенала» выиграть не можем? Шесть поражений легко прогнозируются», — приводит слова Спиридонова РИА Новости.

По его словам, возможно, «Спартаку» удастся сыграть вничью с ничью с «Легией».

«А «Наполи» вообще убьёт этот «Спартак», — добавил волейболист.

По результатам жеребьёвки, состоявшейся в Стамбуле, «Спартак» сыграет в группе C с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией».

Ранее в «Спартаке» отреагировали на итоги жеребьёвки Лиги Европы.