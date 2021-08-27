В «Спартаке» отреагировали на итоги жеребьёвки Лиги Европы

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.
В «Спартаке» отреагировали на итоги жеребьёвки Лиги Европы
  • ©spartak.com

«Непростой, но интересный жребий уровня Лиги чемпионов, фактически «группа смерти». Соперники — сильные, каждый со своей яркой историей. «Наполи» и «Легия» — команды, с которыми «Спартак» уже играл в Еврокубках. Болельщики со стажем помнят славные матчи из 1990-х. «Лестер» в представлении также не нуждается», — цитирует Мележикова официальный сайт «Спартака».

Он также добавил, что у красно-белых будет шесть финалов на групповой стадии.

По результатам жеребьёвки, состоявшейся в Стамбуле, московский «Спартак» сыграет в группе C с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией».

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.

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