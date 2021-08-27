Мостовой — о жеребьёвке ЛЕ: мы не выходили при средних соперниках, сейчас-то что говорить?

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.

«Достались шикарные соперники. Получатся хорошие вывески, дай бог, чтобы народ пускали на матчи. Пускай играют, доказывают. А сейчас оценивать шансы вообще не имеет смысла. Мы не выходили при средних соперниках, сейчас-то что говорить?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

По результатам жеребьёвки, состоявшейся в Стамбуле, московский «Спартак» сыграет в группе C с итальянским «Наполи», английским «Лестер Сити» и польской «Легией».

Московский «Локомотив» сыграет в группе E с итальянским «Лацио», французским «Марселем» и турецким «Галатасараем».

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение по защитнику португальского футбольного клуба «Порту» Вилсону Манафе.