Агент защитника «Порту» рассказал о предложении «Спартака»

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Мануэль Бланко Фернандес, агент защитника португальского футбольного клуба «Порту» Вилсона Манафы, рассказал об интересе московского «Спартака».
Агент защитника «Порту» рассказал о предложении «Спартака»
  • Reuters

«Спартак» отправил предложение «Порту», но оно мало для того, чтобы заинтересовать их», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 27-летний защитник провёл за «Порту» 48 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи. Контракт Манафы и клуба действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.

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