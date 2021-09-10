Жириновский: я отзываю закон о продаже пива на стадионе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал своё мнение о продаже пива на стадионе.

«Я отзываю закон о продаже пива на стадионе, а зачем он? Человек опьянеет от пива на стадионе: выпьет одну бутылку, потом вторую и всё», — цитирует Жириновского «РБ-Спорт».

Он отметил, что фракцию хитрым способом попросили выдвинуть закон о продаже пива на стадионе. Жириновский добавил, что закон исходил не от ЛДПР. Политик против пива на стадионе.

Напомним, что в декабре 2019 года Госдума приняла законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах России действует с 2005 года.

Ранее сообщалось, что Минспорт в ближайшее время выскажет позицию по возвращению пива на стадионы.