Минспорта в ближайшее время выскажет позицию по возвращению пива на стадионы

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что министерство выскажет свою позицию по отношению к возвращению продажи пива на стадионы в ближайшее время.
Минспорта в ближайшее время выскажет позицию по возвращению пива на стадионы
  • РИА Новости

«Мы понимаем, что есть социальная и экономическая составляющая, и находимся в активном диалоге с руководителями федераций. Проходит обсуждение, и в ближайшее время мы сформулируем окончательную позицию по законопроекту», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, что в декабре 2019 года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах России действует с 2005 года.

Ранее Матыцин ответил на вопрос, какие результаты Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды будут считаться успешными для России.

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