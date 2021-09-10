Источник: «Ювентус» проведёт переговоры с агентом Дибалы по вопросам продления контракта

Туринский «Ювентус» проведёт переговоры о продлении контракта с агентом нападающего Пауло Дибалы.

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.

По информации источника, руководство туринского клуба и агент Дибалы проведут телефонную конференцию и обсудят вопросы продления контракта.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Ювентус» 20 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и Дибала не могут договориться о новом контракте.