Источник: «Ювентус» проведёт переговоры с агентом Дибалы по вопросам продления контракта

Короткая ссылка
Туринский «Ювентус» проведёт переговоры о продлении контракта с агентом нападающего Пауло Дибалы.
Источник: «Ювентус» проведёт переговоры с агентом Дибалы по вопросам продления контракта
  • © Reuters

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.

По информации источника, руководство туринского клуба и агент Дибалы проведут телефонную конференцию и обсудят вопросы продления контракта.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Ювентус» 20 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и Дибала не могут договориться о новом контракте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить