Источник: «Ювентус» проведёт переговоры с агентом Дибалы по вопросам продления контракта
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Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter.
По информации источника, руководство туринского клуба и агент Дибалы проведут телефонную конференцию и обсудят вопросы продления контракта.
В минувшем сезоне нападающий провёл за «Ювентус» 20 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и Дибала не могут договориться о новом контракте.