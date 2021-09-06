Источник: «Ювентус» и Дибала не могут договориться о новом контракте
- Reuters
Об этом в своём Twitter сообщил журналист Николо Скира. По информации источника, «Ювентус» предлагает Дибале контракт до 2025 года с зарплатой €8,5 млн в год. Игрок рассчитывает на соглашение до 2026 года с зарплатой в €10 млн в год. Стороны продолжают вести переговоры.
В настоящий момент зарплата Дибалы в туринском клубе составляет около €7 млн в год.
В минувшем сезоне нападающий провёл за «Ювентус» 20 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.
Ранее Дибала обратился к нападающему Криштиану Роналду, перешедшему из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».