Источник: «Ювентус» и Дибала не могут договориться о новом контракте

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Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала не может договориться с клубом о новом контракте.
Источник: «Ювентус» и Дибала не могут договориться о новом контракте
  • Reuters

Об этом в своём Twitter сообщил журналист Николо Скира. По информации источника, «Ювентус» предлагает Дибале контракт до 2025 года с зарплатой €8,5 млн в год. Игрок рассчитывает на соглашение до 2026 года с зарплатой в €10 млн в год. Стороны продолжают вести переговоры.

В настоящий момент зарплата Дибалы в туринском клубе составляет около €7 млн в год.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Ювентус» 20 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Ранее Дибала обратился к нападающему Криштиану Роналду, перешедшему из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

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