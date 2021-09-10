Источник назвал причину срыва трансфера Роналду в «Манчестер Сити»

Журналист рассказал о деталях сорвавшегося трансфера португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

«Ювентус» был готов отпустить Роналду в «Сити», поскольку уже два сезона искал покупателя на форварда, хоть представители клуба и отрицали это в прессе. Вопрос уже долгое время обсуждался спортивными директорами европейских клубов. Пеп Гвардиола был уверен, что Роналду забьёт более 40 мячей за сезон в его команде, но ради перехода Роналду «Сити» надо было продать кого-то из атакующих футболистов. Мендеш и Роналду хотели перейти в «Манчестер Сити», однако начали работать над запасным планом, так как клубу не удавалось никого продать. В «Юнайтед» не думали о возможном подписании Криштиану, но, узнав, что португалец доступен, решили, что он должен вернуться в клуб. «МЮ» предложил Роналду более высокую зарплату, чем «Ман Сити», и согласился на требуемую «Ювентусом» сумму. Криштиану не был уверен, что возвращение на «Олд Траффорд» — это хороший вариант, но согласился, так как очень хотел уйти из «Ювентуса». Когда стало ясно, что «Сити» не успевает никого продать, Мендеш сообщил руководству «горожан», что его клиент примет предложение «Юнайтед», — сообщил журналист на своей странице в Twitter.

36-летний Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал в период с 2003 по 2006 год.

Ранее Роналду заявил, что намерен быть ключевым игроком МЮ в ближайшие три-четыре года.