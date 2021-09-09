Чеферин получит награду лучшему футбольному руководителю по версии WFS

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назван лучшим руководителем 2021 года по версии World Football Summit (WFS).

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. В WFS отметили роль Чеферина «в борьбе с Суперлигой», а также «проведение чрезвычайно успешного турнира Евро-2020 в разгар мировой пандемии».

WFS — глобальная платформа для бизнеса, коммуникации и сетевого взаимодействия в футбольной индустрии. Данные награды отмечают среди прочего новаторскую, дальновидную и результативную работу футбольных руководителей по всему миру.

Президент УЕФА будет награждён на конференции WFS Europe в Мадриде 22 сентября.

Ранее глава УЕФА заявил, что организация может бойкотировать чемпионат мира.