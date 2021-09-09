Чеферин получит награду лучшему футбольному руководителю по версии WFS

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Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин назван лучшим руководителем 2021 года по версии World Football Summit (WFS).
Чеферин получит награду лучшему футбольному руководителю по версии WFS
  • © AP

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. В WFS отметили роль Чеферина «в борьбе с Суперлигой», а также «проведение чрезвычайно успешного турнира Евро-2020 в разгар мировой пандемии».

WFS — глобальная платформа для бизнеса, коммуникации и сетевого взаимодействия в футбольной индустрии. Данные награды отмечают среди прочего новаторскую, дальновидную и результативную работу футбольных руководителей по всему миру.

Президент УЕФА будет награждён на конференции WFS Europe в Мадриде 22 сентября.

Ранее глава УЕФА заявил, что организация может бойкотировать чемпионат мира.

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