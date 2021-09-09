Глава УЕФА: мы можем принять решение не играть на чемпионате мира

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин критически высказался относительно идеи проводить чемпионаты мира каждые два года.

«Мы можем принять решение не играть на турнире. Насколько я знаю, в Южной Америке придерживаются того же мнения. Так что удачи с таким чемпионатом мира. Думаю, ничего подобного не произойдёт. Это слишком сильно противоречит основным принципам футбола. Для футболистов ежегодные летние турниры, длящиеся месяц, будут смерти подобны. Чемпионат мира, который проводится каждые два года, будет пересекаться как с женским турниром, так и с Олимпиадами. Я не думаю, что наши федерации поддержат такой шаг», — цитирует Чеферина ESPN.

В настоящий момент ФИФА рассматривает возможность проведения чемпионатов мира по футболу раз в два года, а не в четыре, как сложилось исторически.

Ранее EPFL выступила против проведения ЧМ раз в два года.