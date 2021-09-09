«СЭ»: только «Зенит» проголосовал против тендера на реализацию медиаправ
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- РИА Новости
«Единственным клубом, проголосовавшим против проведения тендера, стал петербургский «Зенит», — сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее правление лиги абсолютным большинством голосов приняло решение о проведении тендера медиаправ. Конкурса должен состоятся до 11 октября.
Контракт РПЛ с телеканалом «Матч ТВ» на трансляцию игр чемпионата России истекает по окончании сезона-2021/22. На данный момент на право показывать соревнования претендуют несколько сервисов, среди которых онлайн-кинотеатр Okko.
Ранее сообщалось, что Okko предлагает 6 млрд рублей в год за права на трансляцию матчей РПЛ.