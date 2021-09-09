«СЭ»: только «Зенит» проголосовал против тендера на реализацию медиаправ

«Зенит» из Санкт-Петербурга на заседании правления Российской премьер-лиги отказался поддержать предложение РПЛ о проведении конкурса на реализацию медиаправ по показу матчей чемпионата России по футболу.

«Единственным клубом, проголосовавшим против проведения тендера, стал петербургский «Зенит», — сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее правление лиги абсолютным большинством голосов приняло решение о проведении тендера медиаправ. Конкурса должен состоятся до 11 октября.

Контракт РПЛ с телеканалом «Матч ТВ» на трансляцию игр чемпионата России истекает по окончании сезона-2021/22. На данный момент на право показывать соревнования претендуют несколько сервисов, среди которых онлайн-кинотеатр Okko.

Ранее сообщалось, что Okko предлагает 6 млрд рублей в год за права на трансляцию матчей РПЛ.