«Чемпионат»: РПЛ проведёт тендер по телеправам
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Правление РПЛ приняло решение отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ», сообщает «Чемпионат».
Уточняется, что члены рабочей группы РПЛ проголосовали за тендер в соотношении восемь к одному.
По сообщениям СМИ, большинство представителей РПЛ не устроило предложение телеканала «Матч ТВ» продлить соглашение на трансляцию матчей чемпионата России по футболу.
Насколько известно, контракт РПЛ с «Матч ТВ» на трансляцию игр чемпионата России по футболу истекает по окончании сезона-2021/22. На данный момент на право показывать соревнования претендуют несколько сервисов, среди которых онлайн-кинотеатр Okko.
Ранее сообщалось, что Okko предлагает 6 млрд рублей в год за права на трансляцию матчей РПЛ.