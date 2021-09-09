«Чемпионат»: РПЛ проведёт тендер по телеправам

В Российской премьер-лиге заявили, что намерены провести тендер по телеправам показа матчей чемпионата России по футболу.

Правление РПЛ приняло решение отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ», сообщает «Чемпионат».

Уточняется, что члены рабочей группы РПЛ проголосовали за тендер в соотношении восемь к одному.

По сообщениям СМИ, большинство представителей РПЛ не устроило предложение телеканала «Матч ТВ» продлить соглашение на трансляцию матчей чемпионата России по футболу.

Насколько известно, контракт РПЛ с «Матч ТВ» на трансляцию игр чемпионата России по футболу истекает по окончании сезона-2021/22. На данный момент на право показывать соревнования претендуют несколько сервисов, среди которых онлайн-кинотеатр Okko.

Ранее сообщалось, что Okko предлагает 6 млрд рублей в год за права на трансляцию матчей РПЛ.